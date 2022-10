Finisce senza gol Cremonese-Udinese, partita equlibrata con i friulani più brillanti all'inizio del matchs. Equilibrio nelle occasioni con i portieri Silvestri e Carnesecchi che non sono statio chiamati a fare miracoli. Occasione clamorosa nel finale in contropiede per Deulofeu che ha calciato alto da dentro l'area. Lombardi ancora senza vittorie in campionato, l'Udinese resta in zona Europa