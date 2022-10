La Fiorentina torna alla vittoria in campionato, battendo 2-1 in extremis lo Spezia. Apre le marcature Milenkovic con un colpo di testa incrociato, ma dopo la mezz'ora Nzola risolve una mischia in area e riequilibra il punteggio. Nel finale di gara il rosso a Nikolaou (segnalato dal Var) lascia i padroni di casa in 10 e i viola ne approfittano trovando il gol-vittoria al 90' con la ribattuta vincente di Cabral

PAGELLE