Il Monza ritrova Petagna dal primo minuto, supportato dalla coppia Pessina-Ranocchia con Caprari inizialmente in panchina. Nel riscaldamento la squadra brianzola ha indossato delle maglie di augurio per Pablo Marì, ferito nell'aggressione di giovedì ad Assago. Thiago Motta si affida a Zirkzee per sostituire l'indisponibile Arnautovic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD