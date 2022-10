Napoli-Sassuolo 4-0: video, gol e highlights

Il Napoli infila la tredicesima vittoria di fila (l'ottava in A) e conferma il primo posto tentando l'allungo in attesa delle altre. Passano quattro minuti e Osimhen segna su assist di Kvara, la coppia si ripete poco dopo. Tris personale del georgiano prima della fine del primo tempo. Nella ripresa tripletta di Osimhen e rosso a Laurientè. Tante chance per il Sassuolo: troppi errori e un super Meret. Celebrazioni nel pre partita per Maradona alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo 62° compleanno