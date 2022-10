Dopo l'eliminazione dalla Champions la Juve si rituffa il campionato con voglia di riscattarsi. I bianconeri al 'Via del Mare' trovano un Lecce in cerca di punti salvezza. Allegri, senza Vlahovic, cambia ancora e lancia a sorpresa Soulé dall'inizio nel tridente offensivo: con lui Milik e Kostic, panchina per Kean. In regia c'è Miretti. Baroni punta su Ceesay in avanti e in difesa lascia Umtiti in panchina. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18