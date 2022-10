Dopo la bella vittoria sul Viktoria Plzen l'Inter vuole recuperare terreno in campionato. A San Siro arriva la Sampdoria dell'ex Stankovic. Inzaghi lascia ancora in panchina Lukaku e si affida a Lautaro-Dzeko, in difesa torna De Vrij. Stankovic con Caputo come terminale offensivo e Gabbiadini sulla trequarti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD