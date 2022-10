statistiche

David Okereke ha esordito in Serie A proprio contro l'Udinese, quando vestiva la maglia del Venezia nell'agosto 2021 - l'attaccante classe '97 ha segnato entrambe le sue due reti nel campionato in corso in trasferta, e non trova il gol in casa nella competizione dallo scorso 16 gennaio, contro l'Empoli.