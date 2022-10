Il Milan perde per la prima volta in trasferta in questo campionato e rallenta la rincorsa al Napoli capolista. La squadra di Pioli vicina al gol per due volte con Leao nei primi 6'. Il Toro prende campo e trova il vantaggio con un colpo di testa di Djidji. Due minuti più tardi è Miranchuk a realizzare la rete del 2-0. Nella ripresa, il Milan prova a rispondere, accorcia con Messias ma non riesce a trovare il pari al termine di un forcing confuso e poco lucido. Rossoneri terzi a -6 dal Napoli