Pareggio ricco di emozioni all'Arechi. La Salernitana chiude il primo tempo in vantaggio con i gol di Piatek e Coulibaly, intervallati dal momentaneo 1-1 di Okereke. Nel secondo tempo sale la Cremonese che pareggia con il gol di Ciofani dopo un rigore battuto due volte. Sfuma così la 3^ vittoria consecutiva per i campani. Lombardi ancora a secco di successi, ma non più ultimi