Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, il Milan vuole ritrovare il successo in campionato per rilanciarsi dopo la sconfitta contro il Torino. Pioli rispetto al Salisburgo si affida a Diaz, Messias e Origi in attacco, mentre a centrocampo Tonali lascio spazio a Krunic. Gotti risponde affiancando l'ex Maldini a Nzola. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD