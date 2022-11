Secondo stop di fila per il Sassuolo, che perde 1-0 al Castellani contro la squadra di Zanetti. Primo tempo con poche occasioni: il neoentrato Lammers (dentro per l'infortunato Destro) sfiora il vantaggio, ci provano anche D'Andrea e Satriano. Match che non decolla nemmeno nella ripresa, quando a deciderla è il 2003 Baldanzi (al secondo gol in Serie A) su invito di Satriano. Emiliani pericolosi solo nel finale di partita con Harroui e Alvarez

