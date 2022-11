Lunedì c'è stato il sorteggio: Napoli agli ottavi con l'Eintracht. L'IDENTIKIT

Il Napoli se la vedrà con l'Eintracht Francoforte di Glasner, vincitrice dell'Europa League 2021 e con al suo interno l'italiano Luca Pellegrini. I precedenti non sorridono agli azzurri, ma si riferiscono a quasi 30 anni fa. Come gioca, come si è qualificata, come sta andando in campionato: tutto sui tedeschi