Il Milan non va oltre lo 0-0 sul campo della Cremonese e vede allontanarsi in vetta il Napoli, adesso distante 8 punti in classifica. Male i due attaccanti rossoneri Rebic e Origi, ma è anche merito di Carnesecchi che è super: il portiere della Cremonese prende tutto ed è il migliore in campo. Ottima prova della difesa grigiorossa, i cambi di Pioli non incidono: ecco tutti i voti della partita

CREMONESE-MILAN 0-0: HIGHLIGHTS