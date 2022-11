Il Milan non riesce a rispondere al Napoli (vittorioso sull'Empoli) e scivola a -8 punti in classifica. La squadra di Pioli le prova tutte per provare a scardinare la difesa della Cremonese ma allo Zini finisce 0-0. Rossoneri in dominio del gioco e pericolosi ripetutamente con Origi, Messias, Rebic, Brahim e Thiaw. nella ripresa gol annullato (giustamente) a Origi per fuorigioco. La Cremonese resiste e porta a casa un punto prezioso

LE PAGELLE