Dopo il successo nel derby, la Lazio ha l'occasione di raggiungere il Milan al secondo posto in classifica in caso di vittoria col Monza. Sarri sceglie Hysaj per la corsia di sinistra e Marcos Antonio a centrocampo. Immobile in panchina. Palladino con Colpani e Machin alle spalle di Petagna. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD