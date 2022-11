Al Dall'Ara si gioca il derby emiliano Bologna-Sassuolo in chiusura del sabato della 15^ giornata del campionato di Serie A. Thiago Motta sceglie Soriano dal 1'nel trio di trequartisti completato da Aebischer e Dominguez. Traoré vince il ballottaggio con D'Andrea, gioca Obiang a centrocampo. Berardi in panchina. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD