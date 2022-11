Roma-Torino 1-1: video, gol e highlights

Un finale incredibile all'Olimpico tra Roma e Torino. Con i granata in vantaggio grazie al gol di testa di Linetty a inizio ripresa, i giallorossi prima sprecano un calcio di rigore conquistato da Dybala - tornato dopo l'infortunio - con l'ex di turno Belotti, che colpisce il palo a Milinkovic battuto, poi pareggiano nei secondi finali con un gran tiro dalla distanza di Matic, in gol dopo un'incredibile traversa colpita da Dybala. Espulso Mourinho per proteste