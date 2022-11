Si chiude con una vittoria esterna il 2022 dello Spezia, che batte in rimonta il Verona. Dopo il vantaggio di Verdi nel primo tempo, è Nzola a dare la vittoria ai liguri con una doppietta nel secondo. L'attaccante ha dedicato la seconda rete al compagno di squadre Dragowski, uscito per un grave infortunio nella prima frazione: mondiali a rischio. Lo Spezia si porta a 13 punti, a più 6 dalla Cremonese terz’ultima. Il Verona chiude il 2022 ultimo in classifica. Solo ko per Bocchetti da quanto è subentrato a Gotti.