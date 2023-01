Per Italiano consueto dubbio in attacco: Jovic favorito su Cabral. Amrabat, reduce dal Mondiale, non dovrebbe giocare dal primo minuto: è pronto Duncan. Ancora out Gonzalez, Sottil e Mandragora. Scelte obbligate in attacco per Palladino che schiera Mota come terminale offensivo, Colpani e Caprari alle sue spalle. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo aver sofferto a lungo il problema del gol, la Fiorentina vuole ripartire in campionato per recuperare il terreno perduto nella prima parte della stagione e rientrare in un discorso di classifica medio alta. Torna nuovamente il dubbio per Italiano circa la punta da schierare: Jovic o Cabral? Con il primo che sembra ampiamente favorito. Non ci saranno nei viola Sottil, Gonzalez e Mandragora. Il Monza di Palladino vuole dare continuità alle prestazioni e ai risultati per consolidare la sua classifica in posizioni più tranquille. Per l'allenatore dei brianzoli scelte praticamente obbligate in attacco con Mota certo di una maglia da titolare. Colpani favorito per il ruolo di trequartista. Si gioca al Franchi alle 18.30, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD.