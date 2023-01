L'Atalanta agguanta un punto nella sua prima partita del 2023 con una rimonta firmata dai subentranti Hojlund e Pasalic. Spezia brillante, soprattutto nel primo tempo, trascinato dalla coppia Nzola-Gyasi. Un gol a testa per il 2-0 illusorio, arrotondato da Ampadu in apertura di ripresa. Al gallese viene però annullato la rete per fuorigioco, così prima l'attaccante danese e poi il croato nel recupero regalano un sorriso a Gasperini. Nuovo infortunio muscolare per Zapata