L’Empoli ha vinto l’ultimo match di campionato (2-0) contro la Cremonese; i toscani non registrano due successi di fila in Serie A dal dicembre 2021 (la prima di quelle due vittorie arrivò contro l’Udinese). L’ultima volta in cui gli azzurri hanno tenuto, invece, la porta inviolata in due gare consecutive nel torneo risale al gennaio 2017 (tre in quel caso con Giovanni Martusciello alla guida).