Pareggio giusto al Franchi tra Fiorentina e Monza. Primo tempo dominato dai viola che sbloccano la partita grazie a un gran destro in corsa di Cabral. Diverse occasioni per il raddoppio ma la squadra di Italiano spreca e nella ripresa subisce il ritorno del Monza grazie anche ai cambi di Palladino. Il pareggio è realizzato da Carlos Augusto su assist di Birindelli. Tornati in campo Pablo Marì, dopo l'accoltellamento di ottobre, e Castrovilli che mancava da oltre 9 mesi per infortunio