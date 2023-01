La sfida dell'U-Power Stadium chiude il sabato della 17^ giornata del campionato di Serie A. Per la gara con il Monza, Simone Inzaghi sceglie Lautaro come partner di Dzeko. In difesa Acerbi preferito a De Vrij e Darmian sulla destra al posto di Dumfries. Cambia anche Palladino: Petagna terminale offensivo con Ciurria e Dany Mota a supporto. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD