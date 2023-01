Per trovare una vittoria necessaria per sperare ancora nella salvezza, Zaffaroni punta tutto su Djuric come terminale offensivo. Anche la Cremonese va a caccia di una vittoria e per questo Alvini conferma la coppia offensiva composta da Dessers e Okereke. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30

Al Bentegodi va in scena un vero e proprio scontro salvezza. Chi sbaglia rischia di non avere più grosse chance di risalire la classifica. L'Hellas è all'ultimo posto con un solo punto di svantaggio sui rivali grigiorossi che giocheranno il match di Verona nel ricordo di Gianluca Vialli e con una maglia alla quale è applicata una patch speciale proprio in ricordo del campione scomparso nei giorni scorsi. Quanto alla gara, Zaffaroni dovrebbe puntare ancora su Djuric per l'attacco con Lazovic e Verdi ad agire da trequartisti. Quanto alla Cremonese, Alvini conferma la coppia d'attacco Dessers e Okereke per trovare i gol necessari a conquistare tre punti che sarebbero preziosi. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30.