LA STATISTICA

Dopo la sconfitta nel derbt contro il Monza, la Cremonese è ancora ultima in classifica con 7 punti. La squadra di Alvini ha infilato 18 giornate consecutive senza una vittoria. Non si tratta però di un caso isolato. Sono diverse le squadre, soprattutto negli anni Duemila, ad aver colto molto tardi il primo successo in una stagione di Serie A. Nella top 15, soltanto a una società è riuscita l'impresa di salvarsi nonostante la pessima partenza... ALVINI IN BILICO, LE NEWS