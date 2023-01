Dopo il pareggio di San Siro contro la Roma e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino, il Milan vuole ripartire per tornare da solo al secondo posto a -7 dal Napoli. Il Lecce è reduce da cinque risultati utili consecutivi. Pioli sceglie Pobega a centrocampo al posto di Tonali squalificato, in avanti c'è Giroud con Brahim Diaz alle sue spalle: ancora panchina per De Ketelaere. Baroni punta su Colombo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18