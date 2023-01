Aspettando il derby di Supercoppa, Inzaghi recupera Calhanoglu (schierato titolare) e Barella che inizia dalla panchina. Davanti la coppia Dzeko-Lautaro, spazio per Acerbi e Gagliardini. Sulle fasce Darmian e Dimarco. Ottimo momento per i veneti di Zaffaroni, che conferma Kallon e Lazovic alle spalle di Djuric. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD