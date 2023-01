Dionisi è costretto a rinunciare a Consigli e a Pinamonti. In porta va Pegolo mentre in attacco c'è spazio per Alvarez con Berardi e Laurientè. Anche Sarri deve fare a meno di Lazzari a destra, gioca Hysaj, mentre a centrocampo è confermato Luis Alberto. Vecino e Milinkovic sono in ballottaggio. Pedro ancora dalla panchina. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Il Sassuolo ha bisogno di punti per provare a tirarsi fuori in maniera quasi definitiva dalle zone pericolose della classifica. I 16 punti rimediati in 17 giornate rappresentano il secondo peggior bottino dei neroverdi da quando sono in Serie A e per questo motivo Dionisi si affida a Berardi ma anche alla velocità di Laurienté e Alvarez in attacco. Sarri vuole gettarsi alle spalle il periodo nero: un solo punto (con l'Empoli) in due partite da quando è ripreso il campionato. I biancocelesti sperano di fare bottino pieno e dunque di risalire la classifica o quantomeno di non perdere altre posizioni. Sarri conferma a centrocampo Luis Alberto mentre c'è ballottaggio tra Vecino e Milinkovic Savic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.