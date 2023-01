Igli Tare sulla "miracolosa" qualificazione della Lazio in Champions secondo Sarri. Le parole a Sky Sport:

"No, miracolosa no, perché non c’è posto per creare polemiche, ma è un obiettivo, come avevamo già detto a inizio stagione. Ci sono tante difficoltà per raggiungerla e sono d’accordo con lui, anche perché ci sono tante squadre blasonate che lottano per lo stesso obiettivo. La Lazio ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine del campionato per questo obiettivo. Soprattutto, ha anche il dovere di cercare di lottare, perché per la crescita di questa società sarebbe fondamentale"