Le scelte di Thiago Motta

4-3-3 che può modificarsi a gara in corso e scelte abbastanza obbligate, soprattutto per quanto riguarda l'attacco: ancora privo di Arnautovic e senza anche Sansone, Thiago Motta recupera pienamente Barrow e lo lancia dal 1' come terminale offensivo. Con lui Orsolini e Soriano, avanzato nel tridente per l'occasione. In mezzo al campo panchina per Schouten: giocano Ferguson e Dominguez ai fianchi di Moro. Conferme in difesa, con Lucumi e Soumaoro centrali e Posch-Lykogiannis sulle fasce nel reparto davanti a Skorupski