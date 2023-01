La 19^ giornata di Serie A prosegue con la sfida di San Siro tra Inter ed Empoli. Inzaghi ripropone De Vrij in difesa, a completare il terzetto con il capitano Skriniar e Bastoni. In avanti è Correa a far coppia con Lautaro. Zanetti si affida a Caputo unica punta, supportato alle spalle da Cambiaghi e Bajrami. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD