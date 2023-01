Un'Inter sottotono perde in casa con l'Empoli. La doppia ammonizione costa a Skriniar l'espulsione e ai nerazzurri i tre punti. Onana impreciso, Correa non si vede, i migliori di Inzaghi sono Darmian e Asllani. Un gol da ricordare per il giovane Baldanz, MVP della partita. De Winter è una diga, Parisi non si ferma mai. I voti del telecronista della partita: Maurizio Compagnoni

INTER-EMPOLI 0-1, GOL E HIGHLIGHTS