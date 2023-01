Danilo nel pre partita: "Oggi è un giorno che verrà ricordato nella storia della Juve. Abbiamo la responsabilità di scendere in campo e rappresentare questa società. Gli obiettivi non cambiano, serve vincere il più possibile per noi, per la società e per i tifosi. Poi faremo i conti. La squadra ha il carattere giusto per fare qualcosa straordinario. Se riusciremo a farlo, la gioia per i nostri tifosi sarà eccezionale. Serve dare una risposta, senza strafare, ma facendo il nostro lavoro con testa e cattiveria giusta. Incontri con nuovo Ad e presidente? Ci hanno detto di restare compatti, è così che affronteremo queste sfide in questo momento. Ognuno ha il suo ruolo, noi in campo e loro fuori. Con questa squadra, così forte, possiamo raggiungere gli obiettivi" - ha detto a DAZN.