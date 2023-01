La doppietta in casa della Juve e gli undici gol segnati, valgono a Lookman il titolo di migliore in campo allo Stadium. Dopo quattro gare in rete, Hojlund sottotono. Allegri si aggrappa a Di Maria, migliore dei bianconeri, e a Milik che è una garanzia. Male Szczesny in occasione del primo vantaggio atalantino. Tutti i voti di Riccardo Gentile

JUVENTUS-ATALANTA 3-3, LA CRONACA