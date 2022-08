Bologna e Verona, entrambe sconfitte nella prima giornata di campionato, conquistano il primo punto stagionale pareggiando 1-1 nello scontro diretto. A sbloccare le marcature ci pensa Arnautovic, bravo a iniziare l’azione e chiuderla con un morbido destro in diagonale che batte Montipò. La reazione dei gialloblù arriva al 43’, con Henry che – già autore di una traversa – trova il definitivo pari con un bel colpo di testa: sia per l’austriaco che per il francese è la seconda rete di fila. Nel finale espulso Orsolini