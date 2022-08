Kvaratskhelia incanta e conquista subito il “Maradona”: doppietta nel 4-0 al Monza con due reti straordinarie. Prima un tiro a giro “alla Insigne”, poi un diagonale di sinistro dopo aver lasciato sul posto l’avversario. A segno anche Osimhen e Kim (primo gol in Italia), Petagna trova il gol dell’ex ma il Var glielo annulla. Restano in panchina per tutta la gara i nuovi acquisti Raspadori, Simeone e Ndombele