Nessun gol tra Empoli e Fiorentina. Per i viola la chance più grande capita a Ikoné nel primo tempo, la squadra di Zanetti si rammarica per le due grandi occasioni sprecate da Destro. Espulso Luperto al 67', Empoli che ha giocato i minuti finali in 9 per l'infortunio di Cambiaghi (con i cambi già terminati). Nel recupero pericolosi Duncan e Mandragora. Infortunio muscolare per l'arbitro Marchetti a gara in corso

EMPOLI-FIORENTINA: TABELLINO E HIGHLIGHTS