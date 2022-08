Dopo la sconfitta alla prima giornata di campionato, sia Sassuolo che Lecce sono a caccia del riscatto nella sfida del Mapei. Senza Raspadori, Dionisi lancia dal primo minuto Pinamonti. Baroni recupera Tuia per la difesa e in attacco si affida a Ceesay e Di Francesco. Calcio d'inizio alle 20.45

Occorre un immediato riscatto al Sassuolo uscito con le ossa rotte dalla sfida dello Stadium persa contro la Juventus per 3-0. Dionisi dovrà fare a meno del 'ceduto' (al Napoli) Raspadori e schiera in attacco Pinamonti . Il Lecce è reduce dalla bella partita persa contro l'Inter dopo una vera e propria battaglia al Via del Mare. La squadra di Baroni ha recuperato Tuia e spera di poter contare anche sulle prestazioni di Cetin . Si gioca al Mapei Stadium con calcio d'inizio alle 20.45

Dionisi deve trovare soluzioni in attacco dopo la partenza, verso Napoli, di Raspadori . Con il confermatissimo Berardi , fresco di rinnovo, nel tridente ci saranno Pinamonti e Ceide. Kyriakopoulos dovrebbe essere normalmente schierato nel suo ruolo di terzino sinistro. Difesa senza l’infortunato Muldur . In mediana rientra Maxime Lopez .

Lecce, Baroni recupera Tuia per la difesa

Dopo l'undici quasi sperimentale schierato contro l'Inter, almeno per quanto riguarda la difesa, Baroni può contare su Tuia ed avere un'opzione di qualità ed esperienza in più. L'allenatore dei salentini conta di recuperare anche Cetin che è alle prese con una distorsione alla caviglia che però pare sopportabile. In attacco Ceesay confermato dal primo minuto così come Di Francesco.

LECCE (probabile formazione) 4-3-3: Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni