Entrambe reduci da un successo alla prima giornata ma entrambe con defezioni da affrontare. Il Torino affronta la Lazio senza Miranchuk ma recupera Buongiorno e Lukic. Sarri non ha a disposizione Maximiano (squalificato), che sarà sostituito da Provedel.

Due squadre in salute si affrontano nella seconda giornata del campionato di Serie A. All'Olimpico di Torino, la squadra di Juric vuole dare continuità al successo ottenuto contro il neo promosso Monza, la Lazio arriva dal successo casalingo, non poco sofferto, contro il Bologna. Si gioca alle 18.30.