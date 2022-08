La 2^ giornata di Serie A inizia alle 18.30 a Torino, sfida tra granata e biancocelesti vittoriosi al debutto. Panchina per Lukic, spazio a Vlasic sulla trequarti con Radonjic alle spalle di Sanabria. Conferme per Sarri privo dello squalificato Maximiano, sostituito da Provedel. C'è Vecino e non Basic, davanti gioca il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai fianchi di Immobile. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD