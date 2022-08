In due presenze di Serie A contro il Lecce giocate nel 2019/20, Domenico Berardi ha preso parte a tre reti: due gol e un assist per il numero 10 del Sassuolo, che potrebbe raggiungere Giacomo Bonaventura come secondo italiano ad aver trovato la rete in tutte le ultime 10 stagioni di massimo campionato (dal 2013/14 al 2022/23).