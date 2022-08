Senza il ceduto Soppy, Sottil sembra puntare su Ebosele per la corsia di destra. Possibile la presenza in panchina di Arslan e Jajalo, in attacco confermata la coppia Deulofeu-Success. Nicola riparte dalle certezze, innanzitutto quella di Bonazzoli, Maggiore potrebbe giocare dal 1', Dia favorito su Ribery. Calcio d'inizio alle 18.30

Già una gara importante per iniziare il cammino in questa stagione nel migliore dei modi in casa per l'Udinese che arriva a questo match dopo una partita malamente persa a San Siro con il Milan. Sottil deve fare i conti con la scelta del sostituto di Soppy e con le non perfette condizioni di Beto. La Salernitana, invece, arriva dalla buona gara contro la Roma, anche se persa 1-0, ma con qualche certezza in più, ovvero Bonzazzoli al centro dell'attacco. Si gioca alla Dacia Arena con calcio d'inizio alle 18.30