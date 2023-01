Quinto risultato utile di fila in campionato per i nerazzurri, che battono 2-0 la Sampdoria e agganciano provvisoriamente il Milan al 3° posto. Ad inizio partita determinante Musso su Gabbiadini e Augello, chance anche per Leris e Hojlund. Lookman fermato dal palo, ma Maehle di testa firma il vantaggio. Dopo l'intervallo ecco il 12° splendido gol in campionato di Lookman. I blucerchiati non svoltano: quarto ko consecutivo e penultimo posto

