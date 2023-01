Empoli-Torino, le probabili formazioni: torna Marin, Baldanzi dal 1'

Zanetti perde sia Henderson che Parisi per squalifica ma ritrova Marin dal 1'. Baldanzi verso una maglia da titolare così come Akpa Akpro. Juric deve rinunciare sia a Djidji che a Zima e molto probabilmente conferma Seck come terminale offensivo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15 Condividi

Con il morale alle stelle per la vittoria di San Siro contro l'Inter, l'Empoli non intende fermarsi e affronta il Torino al Castellani con l'obiettivo dei tre punti che significherebbero sorpasso sui granata e addirittura ambizioni europee (Conference) a portata di mano. Verso una maglia dal 1' il match winner della gara con l'Inter Baldanzi mentre osserveranno un turno di stop per squalifica sia Henderson che Parisi. Dall'altra parte, il Torino arriva a questa partita dopo il prezioso successo di Firenze e cercherà di ottenere un altro risultato positivo in terra toscana. Juric deve fare a meno di Djidji e Zima e potrebbe confermare come terminale offensivo Seck. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Empoli, torna Marin. Baldanzi dal 1' Zanetti è reduce dalla "vittoria più importante della mia carriera" ma non vuole di certo fermarsi. A centrocampo Marin ha scontato il turno di stop e torna dal 1’. Il giudice sportivo però ha fermato sia Henderson che Parisi e quindi c’è da cambiare ancora. Pronto Cacace sulla sinistra mentre in mezzo Akpa Akpro e Haas se la giocano. Il gol da subentrato all’Inter vale la titolarità per Baldanzi con Bajrami che potrebbe scivolare in panchina a meno che Zanetti non decida di giocare con due trequartisti e una sola punta.

EMPOLI (4-3-2-1), la probabile formazione: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti