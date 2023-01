Serie A

In Serie A è iniziato il girone di ritorno: il primo risultato è la vittoria del Bologna sullo Spezia. Successo poi per la Salernitana che batte il Lecce e lo scavalca in classifica. Nella prima partita del sabato, un punto a testa per Empoli e Torino. Il Napoli riparte con 12 punti di vantaggio sulla seconda. Lotta apertissima per l'Europa: ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A CREMONESE-INTER LIVE