In casa Juve c'è, dunque, la presenza di Kean dal primo minuto come terminale offensivo, supportato da Di Maria. A centrocampo maglia da titolare per Paredes, a destra torna De Sciglio che non giocava da ottobre. Ma la notizia più importante per i bianconeri è il ritorno in panchina di Vlahovic e Pogba.



Nel Monza, invece, è stato scelto Dany Mota come prima punta. Alle sue spalle Machin e Caprari, con Ciurria spostato a destra. In mezzo spazio a Rovella, in prestito proprio dalla Juventus