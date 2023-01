Mercato senza movimenti in entrata finora per la Juventus che ha ceduto McKennie al Leeds in prestito con diritto di riscatto. Lo statunitense non verrà sostituito, dando maggiore spazio ai giocatori già in rosa. Segui in tempo reale gli sviluppi delle ultime trattative dei bianconeri e non perderti le news in diretta su skysport.it e la puntata speciale di Calciomercato L'Originale in onda dalle 19.30 alle 21

