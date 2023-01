Nel secondo match del sabato della 20^ giornata del campionato di Serie A, al 'Via del Mare' si affrontano Lecce e Salernitana. Nicola manda subito in campo il neo acquisto Troost Ekong. In attacco Piatek-Dia, Crnigoj in panchina. Baroni risponde con il tridente Oudin, Colombo e Strefezza. Maleh a centrocampo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45