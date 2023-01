Pioli lancia Rebic al posto di Leao sulla trequarti: "Rafa ha perso brillantezza, resta molto importante per noi ma oggi lo sarà a partita in corso". Dentro anche De Ketelaere dall'inizio. C'è Krunic al posto di Bennacer, dietro gioca Gabbia (e non Kjaer) insieme ai recuperati Calabria ed Hernandez. Dionisi sceglie Defrel nel tridente con Berardi e Laurienté. Si rivede Consigli in porta. Diretta alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD