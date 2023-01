Darko Lazovic ha segnato tre reti in questo campionato e non ha mai realizzato più gol in una singola stagione di Serie A. Il classe ’90 ha preso parte a quattro reti in quattro match in Serie A nel 2023 (tre marcature e un assist), solo Lookman (sei), Boga (sei) e Osimhen (cinque) hanno fatto meglio nel nuovo anno solare.